(Görüntülü) CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN MÜSİAD VEFA GECESİNDE KONUŞTU (TAMAMI 'FTP'DEDİR)

(Görüntülü) CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN MÜSİAD VEFA GECESİNDE KONUŞTU (TAMAMI 'FTP'DEDİR)

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