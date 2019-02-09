(Görüntülü) CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN MİTİNGTE HALKA HİTAP ETTİ (AKTÜEL)

(Görüntülü) CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN MİTİNGTE HALKA HİTAP ETTİ (AKTÜEL)

YORUM EKLE
Gönder