(Görüntülü) Cumhurbaşkanı Erdoğan konvoyunu durdurdu, vatandaşlarla sohbet etti

Enver ALAS/İSTANBUL, () CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, sandıkların kapanmasından sonra Kısıklı'daki konutundan çıkarak Huber Köşkü'ne geçti. Erdoğan yolda kendisini bekleyenleri görünce konvoyunu durdurdu. Vatandaşlarla bir süre konuşan Erdoğan daha sonra aracına binerek ayrıldı.