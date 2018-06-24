(Görüntülü) Cumhurbaşkanı Erdoğan konvoyunu durdurdu, vatandaşlarla sohbet etti

Enver ALAS/İSTANBUL, () CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, sandıkların kapanmasından sonra Kısıklı'daki konutundan çıkarak Huber Köşkü'ne geçti. Erdoğan yolda kendisini bekleyenleri görünce konvoyunu durdurdu. Vatandaşlarla bir...

(Görüntülü) Cumhurbaşkanı Erdoğan konvoyunu durdurdu, vatandaşlarla sohbet etti

Enver ALAS/İSTANBUL, () CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, sandıkların kapanmasından sonra Kısıklı'daki konutundan çıkarak Huber Köşkü'ne geçti. Erdoğan yolda kendisini bekleyenleri görünce konvoyunu durdurdu. Vatandaşlarla bir süre konuşan Erdoğan daha sonra aracına binerek ayrıldı.

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