(Görüntülü) Cumhurbaşkanı Erdoğan konser sonrası Say'a, Aşık Veysel'in plağını hediye etti. Say da imzalı albümünü hediye etti

(Görüntülü) Cumhurbaşkanı Erdoğan konser sonrası Say'a, Aşık Veysel'in plağını hediye etti. Say da imzalı albümünü hediye etti

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