(Görüntülü) Cumhurbaşkanı Erdoğan konser sonrası Say'a, Aşık Veysel'in plağını hediye etti. Say da imzalı albümünü hediye etti -2

(Görüntülü) Cumhurbaşkanı Erdoğan konser sonrası Say'a, Aşık Veysel'in plağını hediye etti. Say da imzalı albümünü hediye etti -2

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