(Görüntülü) Cumhurbaşkanı Erdoğan, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi cami açılışı programına katıldı 1

(Görüntülü) Cumhurbaşkanı Erdoğan, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi cami açılışı programına katıldı 1

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