(Görüntülü) Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'de AK Parti'nin ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı (ARŞİV)

(Görüntülü) Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'de AK Parti'nin ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı (ARŞİV)

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