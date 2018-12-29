(Görüntülü) CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İSTANBUL ADAYLARINI AÇIKLADI (1)

İSTANBUL - CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: EN BÜYÜK...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: En büyük siyasi tehdit...

DHA İSTANBUL - BİNALİ YILDIRIM: BENİM BU ŞEHRE...

Binali Yıldırım: Benim bu şehre daha fazla hizmet...