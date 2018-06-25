(Görüntülü) Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim zaferi Kasımpaşa'da coşkuyla kutlandı

İSTANBUL, () - CUMHURBAŞKANI ve 27'nci Dönem Milletvekilliği seçimi sonuçlarının açıklanmasının ardından Kasımpaşa'da binlerce vatandaşlar ellerinde Türk bayrakları ve AK Parti filamalarıyla sokaklara çıkıp, coşkuyla zafer kutlaması yaptı. Türkiye genelinde gece boyu süren kutlamaların bir diğer adresi de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın doğup büyüdüğü Kasımpaşa oldu. İskele'de toplanan vatandaşlar Erdoğan lehine sloganlar atarak, ellerindeki Türk bayraklarıyla sevinç gösterisinde bulundu. "TÜRK HALKI BİR KEZ DAHA 'DURMAK YOK YOLA DEVAM' DEDİ" Kutlamalara, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan da katıldı. Demircan, "Bu beş yıllık yeni dönemin ekonomiden eğitime, sanayiden sosyal hayatta kadar her alanda yeni bir sıçrama dönemi olacağına canı gönülden inanıyorum. Sizler cumhurbaşkanımızın gücüsünüz, memleketimizin gücüsünüz. Sizler sayesinde bu güzellikleri yaşıyoruz. Sevincimizi hep birlikte paylaşıyoruz. Geceniz kutlu, geleceğiniz mutlu olsun. Ülkemizin geleceği ve istikrarı için bugün Türk halkı bir kez daha 'durmak yok yola devam' dedi. Bu beş yıllık yeni dönemin ekonomiden eğitime, sanayiden sosyal hayatta kadar her alanda yeni bir sıçrama dönemi olacağına canı gönülden inanıyorum" dedi. Kutlamalar geç saatlere kadar devam etti.