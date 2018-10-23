(Görüntülü) Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kaşıkçı açıklamasını böyle dinlediler

Gülseli KENARLI -Güven USTA/ İSTANBUL, () CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, gün gün yaşanan gelişmeleri anlattığı sırada başkonsolosluk önünde bekleyen yerli ve yabancı gazeteciler açıklamayı merakla dinledi. Gazeteciler, telefon ve bilgisayarlardan açıklamayı dinledi.