(Görüntülü) CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN HELİKOPTERİ BODRUM İLÇE STADINA İNDİ

(Görüntülü) CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN HELİKOPTERİ BODRUM İLÇE STADINA İNDİ

YORUM EKLE
Gönder