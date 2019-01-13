(Görüntülü) Cumhurbaşkanı Erdoğan helikopterle Sakarya'ya gitti

Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL,() CUMHRBAŞKANI  Recep Tayyip Erdoğan helikopterle Sakarya'ya gitti. Kısıklı'daki evinden çıkarak helikopter pistine gelen Erdoğan'a İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Milli Savunma Bakanı Hulusi...

(Görüntülü) Cumhurbaşkanı Erdoğan helikopterle Sakarya'ya gitti

Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL,() CUMHRBAŞKANI  Recep Tayyip Erdoğan helikopterle Sakarya'ya gitti. Kısıklı'daki evinden çıkarak helikopter pistine gelen Erdoğan'a İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar eşlik etti.  

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