Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL,() CUMHRBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan helikopterle Sakarya'ya gitti. Kısıklı'daki evinden çıkarak helikopter pistine gelen Erdoğan'a İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar eşlik etti.
(Görüntülü) Cumhurbaşkanı Erdoğan helikopterle Sakarya'ya gitti
Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL,() CUMHRBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan helikopterle Sakarya'ya gitti. Kısıklı'daki evinden çıkarak helikopter pistine gelen Erdoğan'a İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Milli Savunma Bakanı Hulusi...
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