(Görüntülü) CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN HASTANEDEKİ YARALILARI ZİYARETİ SONRASI AÇIKLAMA YAPTI

(Görüntülü) CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN HASTANEDEKİ YARALILARI ZİYARETİ SONRASI AÇIKLAMA YAPTI

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