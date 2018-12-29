(Görüntülü) CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: EN BÜYÜK SİYASİ TEHDİT CHP ZİHNİYETİDİR (1)

(Görüntülü) CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: EN BÜYÜK SİYASİ TEHDİT CHP ZİHNİYETİDİR (1)

YORUM EKLE
Gönder