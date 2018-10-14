Cansel KİRAZ - Güven USTA / İSTANBUL, () CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Çamlıca Camii'nde incelemelerde bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar Kısıklı'daki konutundan saat 16.30'da ayrılarak, yapımı devam eden Çamlıca Camii'ne gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın camideki incelemeleri sürüyor.
(Görüntülü) Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çamlıca Camii'nde incelemelerde bulunuyor (1)
Cansel KİRAZ - Güven USTA / İSTANBUL, () CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Çamlıca Camii'nde incelemelerde bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar Kısıklı'daki konutundan saat 16.30'da ayrılarak, yapımı devam eden Çamlıca Camii'ne...
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