(Görüntülü) Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'ya gitti

Haber-Kamera: Cansel KİRAZ-Güven USTA-İSTANBUL Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 12:00 sıralarında Üsküdar Kısıklı'daki konutundan çıkarak Atatürk Havalimanı Devletkonukevi'nden Ankara'ya gitti.
Haber-Kamera: Cansel KİRAZ-Güven USTA-İSTANBUL Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 12:00 sıralarında Üsküdar Kısıklı'daki konutundan çıkarak Atatürk Havalimanı Devletkonukevi'nden Ankara'ya gitti.
Haber-Kamera: Cansel KİRAZ-Güven USTA-İSTANBUL Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 12:00 sıralarında Üsküdar Kısıklı'daki konutundan çıkarak Atatürk Havalimanı Devletkonukevi'nden Ankara'ya gitti.