(Görüntülü) CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AK PARTİ'NİN ÇORUM MİTİNGİNDE KONUŞTU-(AKTÜEL)

(Görüntülü) CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AK PARTİ'NİN ÇORUM MİTİNGİNDE KONUŞTU-(AKTÜEL)

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