(Görüntülü) CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AK PARTİ'NİN ADAY TANITIM TOPLANTISI'NA KATILDI (DGS İÇİN, TAMAMI FTP'DEDİR)

(Görüntülü) CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AK PARTİ'NİN ADAY TANITIM TOPLANTISI'NA KATILDI (DGS İÇİN, TAMAMI FTP'DEDİR)

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