(Görüntülü) Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Vietnam Büyükelçisi Tran Quang Tuyen'den Güven Mektubu

(Görüntülü) Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Vietnam Büyükelçisi Tran Quang Tuyen'den Güven Mektubu

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