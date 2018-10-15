(Görüntülü) Çorum'da, sokak köpekleri, ABD ve Avrupa'da sahipleniliyor

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, () - ÇORUM’da bir grup hayvansever, sokak hayvanlarının bakımını yapıp, sahiplendiriyor. Hayvanseverler, sahipsiz onlarca hayvanı ABD, Almanya ve Hollanda gibi ülkelere göndererek sahiplendirmeyi başardı. Sokak köpeklerini sahiplenen hayvanseverler, köpeklere yeni yaşam alanlarında çektikleri fotoğrafları da dernek üyelerine gönderiyor. Kentte, Bilim Kültür ve Turizm Derneği Hayvan Hakları Komisyonu üyeleri kent çöplüğünde sayıları 400’ü bulan sokak hayvanları için seferber oldu. Toplanan yiyecekleri araçları ile bırakılan yerlerden alan hayvanseverler Çorum-İskilip Karayolu üzerinde bulunan belediye çöplüğüne götürüyor. Her hafta sonu belediye çöplüğüne giden hayvanseverler, temin ettikleri mama ve yiyeceklerle sokak hayvanlarını besliyor. Sokak hayvanlarının sağlıkları ile de yakından ilgilenen hayvanseverler, aşılarını ve tedavilerini yaptırıyor. Bilim Kültür ve Turizm Derneği Hayvan Hakları Komisyonu Başkanı Şeyda Çimen, yaklaşık 400 hayvanın belediye çöplüğünde yaşadığını belirterek onları beslemeye çalıştıklarını söyledi. Çimen, "Beslemelerimizi sayfalarımızda paylaşıyoruz. Oradan gören insanlar hayvanların masrafını karşılayarak alıyorlar. Klinik kontrolleri yapılıyor. Yurt içine ve yurt dışına hayvanları sahiplendiriyoruz. Uçuş gönüllüsü bulunduğu zaman hayvan yurt dışına gönderiliyor. Şimdiye kadar Amerika, Hollanda, Almanya gibi ülkelere sahiplendirme yaptık. 37 hayvanımızı yurtdışına sahiplendirdik. Daha sonra da takip ediyoruz ve hayvanların kontrollerini yapıyoruz. Hepsinin resimleri, videoları aralıklarla geliyor" dedi. 'GÖZÜ GÖRMEYEN KÖPEĞİMİZ 'YAMAÇ' ABD'DE YAŞIYOR' Yamaç isimli gözleri görmeyen köpeği ABD'ye gönderdiklerini söyleyen Çimen, "Kuyuya düşmüş ve 3 gün kalmış. Tesadüf bizde oradaydık. İtfaiye ekiplerini çağırdık. Kurtulana kadar başında bekledik. Hiç bir şekilde yiyecek ve su bulamamış. Gözleri görmediği için kuyuya düşmüş. Çorum barınağına getirdik ilk tedavisi burada yapıldı. Daha sonra Ankara'ya tedaviye gönderdik. Sayfada paylaşılınca Amerika’dan Yamaç'ı istediler. Masraflarını karşıladılar ve isteyen arkadaş sahiplendi. Sağlık problemleri çok fazla olmasına rağmen bir yıldır çok güzel bir şekilde yaşıyor. Hayvanın her şeyi değişti" diye konuştu. 'İNLEK, LOS ANGELES'TA YAŞIYOR' Çimen, bir başka 'İnlek” isimli köpeklerinin de kent çöplüğünde inlerken videosunu çekip sosyal medyada paylaştıklarını belirterek "Sokak köpeğine ABD`den yardım eli uzandı. Los Angeles’taki hayvansever bir Türk, sosyal medyada paylaşımı görüp harekete geçti. `İnlek` isimli sokak köpeğimiz İstanbul’dan gönderilen özel nakil aracıyla Çorum’dan alınarak Los Angeles’a gönderdik. Yani örnek verdiğim bu iki köpeğimiz gibi daha pek çok köpeğimiz gerek yurt içinde gerekse yurt dışında sahiplendirildi. Onların şimdi çok ama çok mutlu olduklarından eminiz. Arkadaşlarımla birlikte diğerlerini de gücümüz yettiğince sahiplendirip köpeklerimizin hayatlarını değiştirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.