(Görüntülü) Çorum'da okula giren pitbull öğrencilere saldırdı 2 yaralı-3 (RÖPORTAJ VE GÜVENLİK KAMERASI))

(Görüntülü) Çorum'da okula giren pitbull öğrencilere saldırdı 2 yaralı-3 (RÖPORTAJ VE GÜVENLİK KAMERASI))

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