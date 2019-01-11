(Görüntülü) Çorum'da 'Gaybubet evi' operasyonu 5 gözaltı

Çorum'da, FETÖ'nün 'Gaybubet evleri'ne operasyon düzenlendi, 5 kişi gözaltına alındı.

Çorum'da, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü FETÖ'nün 'Gaybubet evleri'ne operasyon düzenledi. Evlerde A.B. Ö., H. Ö., F. K., M.S. ve F.T. gözaltına alındı, 3 şüpheli ise aranıyor. Evlerde yapılan aramada, cep telefonu, laptop, tablet, flash bellek, MP3, CD, pasaport ve sahte olduğu değerlendirilen başkası adına kimliğe el konuldu.