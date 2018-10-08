(Görüntülü) Çorum Belediye Başkanı Gül, pazarda denetim yaptı

ÇORUM Belediye Başkanı Zeki Gül, halk pazarına giderek tezgahlarda fiyat denetimi yaptı. Başkan Gül 1 liradan aldığınız meyveleri 4 liraya satamazsınız. Eğer vatandaşımıza yanlış yapan bir esnaf varsa, halde çalışan ya da hale gelen toptan mallarda girişte devleti zarara uğratacak bir durum varsa gereğini yaparım dedi. Çorum Belediye Başkanı Zeki Gül, halk pazarına giderek tezgahlarda fiyat denetimi yaptı vatandaşlarla ve pazarcı esnafıyla görüştü. Kurulan semt pazarında fatura ve etiket denetimi yapan Başkan Gül, Sattığınız ürünün faturasını bulundurmak zorundasınız. 'Arabada kaldı, iş yerinde kaldı' gibi bahaneler üretmeyin. Sattığınız ürünü kaç liradan aldığınızı bilmek vatandaşın hakkı. 1 liradan alıp 4 liradan satamazsınız gereği neyse bende yaparım dedi. Denetim esnasında bir esnafın, Biz ürünü halden 3,5 liraya alıyoruz ancak bize 1 liradan fatura kesiliyor sözleri üzerine Başkan Gül, 3,5 liraya aldığınız bir ürüne 1 lira fatura kesiliyorsa burada bir yanlışlık var. Siz bunu bile bile kabul ediyorsanız, siz de suç işliyorsunuz. Ödediğiniz kadar fatura almak zorundasınız. Size düşük fatura kesen esnaftan da hesap soracağız diye konuştu. Görüntü Dökümü ---------------------- -Çorum Belediye Başkanı Zeki Gül'ün semt pazarında denetim yapması -Etiket kontrolü -Başkan Gül ile pazarcılar arasındaki konuşmalar (SÜRE 6 Dk ) (BOYUT66 MB) Haber-KameraYusuf ÇINARÇORUM, ()