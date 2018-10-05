(Görüntülü) Çorlu Deresi'ne atık bıraktığı öne sürülen tesiste kazı çalışması

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde, bıraktığı atıklarla Ergene Nehri'nin bir kolu olan Çorlu Deresi'nin 'kırmızı' akmasına neden olduğu öne sürülen geri dönüşüm fabrikasında inceleme yapıldı, tesislerde atık bırakılıp bırakılmadığının tespiti için kazı çalışması başlatıldı.



Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Tekirdağ Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri, Çorlu Deresi'ne bıraktığı atıklarla derenin 'kırmızı' ve 'pembe' renkte akmasına neden olduğu tespit edilen fabrikaya gitti. Tesislerde incelemelerde bulunan ekipler, kanalizasyon bağlantılarından da örnekler aldı. Tekirdağ Çevre ve Şehircilik Müdürü Ömer Albayrak, alınan örneklerin incelenerek, deredekilerle karşılaştırılacağını ve sonuçların kamuoyu ile paylaşılacağını söyledi. Örneklerin incelemesinin TUBİTAK tarafından yapılacağı öğrenildi.



KAZI ÇALIŞMASI BAŞLATILDI



Tekirdağ Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri Çorlu Deresi'ne atıkların boşaltıldığı boru ve çevresinde Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (TESKİ) ekipleriyle birlikte tesislerin önündeki kanalizasyon bağlantılarında dereye atık bırakılıp bırakılmadığının tespiti için



kazı çalışması başlattı. Ekipler, kilometrelerce süren atık borunun gittiği fabrika ve bağlantılarını tespit etmek için çalışmalarını sürdürüyor. Önceki gün pembe ve kırmızı akan Çorlu deresinin rengi, eski haline dönerken, derenin bazı bölümlerinde atıklar nedeniyle kırmızı renkli tortular oluştu. Fabrika yetkilileri ise dereye herhangi bir şekilde atık bırakmadıklarını savundu. Soruşturma sürüyor.



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