(Görüntülü) Çorlu'da yağmur, hayatı olumsuz etkiledi

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağmur, hayatı olumsuz etkiledi. Hava sıcaklığının 10 derece olduğu Çorlu'da sabah saatlerinde başlayan yağmur, etkisini sürdürüyor. Yağış nedeniyle rögarların taşmasıyla bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Su dolan yollarda, belediye ekipleri iş makineleri ile su tahliyesi yaptı. Yağmur nedeniyle araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise saçak altlarına sığındı. Yetkililer, olası su baskınlarına karşı vatandaşları uyardı. Yağmurun aralıklarla devam edeceği bildirildi.

YORUM EKLE Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi Adınız Soyadınız Yorum Gönder Yanıt : @name ×