(Görüntülü) Çocuklara karne hediyesi Spil'de kar keyfi

MANİSA'daki 1571 rakımlı Spil Dağı Milli Parkı, okulların tatile girmesiyle günübirlik kar keyfi yaşamak isteyenlerin akınına uğruyor. Hava sıcaklığının en düşük sıfırın altında 5, en yüksek 4 derece olarak ölçüldüğü Spil Dağı Milli Parkı'nda kar kalınlığı yer yer 30 santimetreyi buldu. Ancak dün güneşin yüzünü göstermesiyle özellikle Spil'in alçak kesimlerdeki kırsal mahallelerdeki kar eridi. Manisa başta olmak üzere çevre il ve ilçelerden çok sayıda kişi, okulların tatil olmasıyla birlikte gittiği Spil'de umduğunu bulamadı. Az sayıdaki konaklama tesisinin de aylar öncesinden yapılan rezervasyonlarla dolu olduğu Spil'de tatilciler, kalan az miktardaki karla gün boyu kar topu oynayıp, kardan adam yaptı. Kimileri de tepeleri beyaz örtüyle kaplı Spil'in eşsiz manzarasını izleyip, çay ve kahvelerini yudumladı. Bol bol fotoğaraf da çektiren tatilciler, o keyifli anları ölümsüzleştirdi. ÇOCUKLARA KARNE HEDİYESİ Anne ve babasının karne hediyesi olarak kendisini Spil'e kar oynamaya getirdiğini belirten 10 yaşındaki Onur Kılıç, "Dün karnemi aldım. Babam ve annem de bugün beni Spil Dağı'na getirdi. Kar oynadık. Kardan adam yaptık. Çok eğlendik" dedi. Eşi ve kızlarıyla Spil Dağı'na Manisa'nın Yunusemre ilçesinden gelen Naim Karaca da "Kızlarımın ikisi de karne aldı. Başarılı bir yarıyıl geçirdiler. Ben de onlara Spil Dağı'na getirme sözü vermiştim. Bugün o sözümü yerine getirdim. Bugün umduğumuzu bulamadık. Yağmur nedeniyle karlar biraz erimiş ama yine de belirli yerlerde kar var. Aşağıda göremediğimiz karı burada görüyoruz. Eğleniyoruz. Mutluyuz" diye konuştu. Naim Karaca'nın 16 yaşındaki kızı Zehra Karaca ise "Aslında istediğim şey karların üstünde yatmaktı. Ama umduğumuzu bulamadık. Onun yerine kardan adam yaptık. Ama yine de ailemle eğlendim. Güzel bir gün geçirdik" dedi. Eşi ve çocuğuyla birlikte İzmir'in Buca ilçesinden kar keyfi yaşamaya gelen Gülcan Akbaş da "İzmir'de kar göremiyoruz. İyi ki Manisa var ve yakın bize. 'Kar erimiş midir?' diye endişelendik ancak ansımıza az da olsa var. Oğlumuza hem karne hediyesi oldu hem de bizim için değişiklik" dedi.

YORUM EKLE Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi Adınız Soyadınız Yorum Gönder Yanıt : @name ×