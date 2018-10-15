(Görüntülü) Çocuklara hayvan sevgisi kazandırmak için okula hayvanat bahçesi kurdular

Gürkay GÜNDOĞAN- Yeliz ALAGÖZ/ÇAYCUMA (Zonguldak), () - ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesine bağlı Dereköseler Köyü İlkokulu ve Ortaokulu'nun bahçesine, çocuklara hayvan sevgisi kazandırmak amacıyla köylülerin de desteğiyle hayvanat bahçesi kuruldu. Çocukların öğretmenleriyle birlikte bakımını yaptığı kaz, ördek, tavşan, tavuk, bıldırcın ve köpekler sayesinde okuldaki devamsızlığı azalırken, ders başarı oranları ise arttı. İlçeye bağlı bin 181 nüfuslu Dereköseler köyünde, 120 öğrencinin eğitim gördüğü Dereköseler İlkokulu ve Ortaokulu'nun müdürü Serkan Ayan ile fen ve teknoloji öğretmeni İsmail Taşkıran, öğrencilere hayvan sevgisini kazandırmak, sorumluluk duygularını ve okula karşı ilgilerini artırmak amacıyla 'Hayvanları seven insanları sever' adıyla proje geliştirdi. Çaycuma Kaymakamlığı'ndan alınan izinle okulun bahçesine, köylülerin bağışlarıyla hayvanat bahçesi yapıldı. İnşaatında ise veliler, ücretsiz çalıştı. 2 ayda tamamlanan hayvanat bahçesi, mayıs ayında açıldı. BAKIMINI ÖĞRENCİLER YAPIYOR Bıldırcın, ördek, kaz, tavuk, tavşan, sülün ve köpeğin bulunduğu hayvanat bahçesinin bakımı öğretmen İsmail Taşkıran gözetiminde öğrenciler tarafından yapılıyor. Sabah, hayvanat bahçesinin yemlerini kontrol eden öğrenciler, hayvanlarla yakından ilgileniyor. 7'nci sınıf öğrencisi Berrunaz Sakallı, hayvanat bahçesiyle ilgilenmenin kendisini çok mutlu ettiğini söyledi. Hayvanlara yapılan işkenceyi görünce çok üzüldüğünü dile getiren Sakallı, "Hepsini küçükken aldık, kendimiz yetiştirdik. Evimizden yiyecekler getirdik. Aramızda para toplayıp onlara yem aldık. Hepsini kendimiz büyüttük. Tavşanın ayağı kırılınca çok üzüldük. Onun için para topladık ve ameliyat edildi. Şimdi durumu çok iyi. Herkes çok mutlu. Okula daha istekli geliyoruz. Onları sevmek için beslemek çok güzel bir duygu" dedi. 'OKULA SEVEREK GELİYORLAR' Dereköseler İlkokulu ve Ortaokulu'nun müdürü Serkan Ayan, öğrencilere hayvan sevgisini kazandırmak ve sorumluluk duygularını artırmak için hayvanat bahçesi oluşturmanın, çocuklara olumlu etki edeceğini düşünerek, projeye başladıklarını söyledi. Proje hayata geçirildikten sonra öğrencilerden çok olumlu geri dönüşler aldıklarını, devamsızlıklarının azaldığını, derslerdeki başarı oranlarının ise arttığını anlatan Ayan, şunları kaydetti: "Öğrencilerimize hayvan sevgisini aşılamak, sorumluluk duygularını artırmak, okula bağlılıklarını geliştirmek, arkadaşlarıyla yardımlaşmayı pekiştirmek için böyle bir projeye imza attık. Tamamen imece usulü köyümüzdeki vatandaşlarla birlikte projeyi yaptık. 8 adet hayvanımız var şu an. Bakımların, sorumluluklarını tamamen çocuklarımızdadır. Çocuklarımızın hayvan sevgisinin, sorumluluk duygularının arttığını, hayvanlara bakarak okula bağlılıklarının da arttığını gözlemledik. Tavşanımızın ayağı kırılmıştı. Öğrencilerimiz çok üzüldü. Veteriner hekim tarafından ameliyat edildi. Çocuklar tüm süreci yakından takip etti. Öğrenciler çok mutlu. Okula severek geliyorlar. Çok güzel etkileşim halinde hayvanların bakımını yapıyorlar." 'BAŞARILARI ARTTI' Fen ve Teknoloji öğretmeni İsmail Taşkıran ise projeyi daha da geliştirmek ve hayvan sayısını artırmak istediklerini belirterek, "Bazı öğrencilerimizin okula karşı belli soğukluğu, çok fazla ders çalışmamaları gibi durumları vardı. Bunları da olumlu yöne, pozitif bir yöne çevirmek için böyle bir projeye başladık. Şimdi projenin meyvelerini topladığımızı düşünüyoruz. Öğrencilerimiz okula daha istekli ve şevkle geliyorlar. Derslerindeki artışları görüyoruz. Bazen dersleri hayvanat bahçesinde işliyoruz. Bu onları daha çok ders çalışmaya teşvik ediyor. Bu projenin Türkiye genelinde yayılmasını tavsiye ediyorum. Çok olumlu geri dönüşler aldık" dedi.