(Görüntülü) Çocuk servisi koridorlarında müzik yaparak onlara yeni yıl sevincini yaşattılar

Melis KARAKUZULU İZMİR, () İZMİR Neşeli Eller Gönüllüleri, Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'nde yatan çocuk hastalar için yılbaşı partisi düzenleyerek, onlara moral verdi. Hastane odalarından çıkamayan çocukları da düşünen gönüllüler, canlı müzik ekibiyle çocuk servisi koridorlarını dolaştı. İzmir'de Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki çocuklar için her hafta farklı etkinlikler düzenleyip, onlara manevi olarak destek olmak isteyen Neşeli Eller Gönüllüleri, bu kez de minikler için yılbaşı partisi verdi. Hastanede, özellikle onkoloji bölümünde uzun süredir kalmakta olan çocuklara, ilkokul çocuklarının hazırladığı yeni yıl kartlarını dağıtan gönüllüler, canlı müzik dinletisi gerçekleştirdi. Müzisyen İbrahim Kısımoğlu'nun engelli çocuklar için yazdığı Kalbini Ver Bana adlı şarkıyı gönüllüler çocuklar ve anneleri ile beraber söyledi. Gönüllüler, etkinlik salonuna gelemeyen, makineye bağlı çocuklar ve ve anneleri için müziği kardiyoloji ve çocuk servisi koridorlarına taşıyıp, çalıp söyledi ve dans etti. HEDİYELER DAĞITILDI Neşeli Eller Gönüllüleri'nin kurucusu Sibel Doğan, bu tür etkinliklere Down Sendromlu çocuklara ritm dersi vererek başladıklarını, 5 yıldır da Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi'nde etkinlik yaptıklarını belirterek, şöyle dedi Yılbaşı için çok heyecanlıydık. İlk önce tüm hastaneyi süsledik çocuklar yeni yıla keyifli girsinler diye. Çocuklarımıza başka okullardan öğrencilerin hazırladığı tebrik kartlarının dağıtımını yaptık. Gönüllülerimiz tarafından organize edilen hediyeleri dağıttık. Bugün de yılbaşı eğlencemizi yapıyoruz. Benim çocuğum yok ama çocuklarla çok keyifli vakit geçiriyorum. Bütün arkadaşlarımın çocuğu benim çocuğum gibi. Baktım onlar da yetmiyor, diğer çocuklar da neden benim olmasın dedim. Şuan ne kadar çok çocuğa ulaşırsak o kadar mutlu oluruz diye düşünüyorum. Onlar hastanede çok sıkılıyorlar, biz de yapabildiğimiz kadar kendilerini iyi hissetmeleri ve eğlenmeleri için destek oluyoruz. ANNELERE NEFES EGZERSİZİ Üç yıldır Neşeli Eller Gönüllüleri ile çeşitli yardımlar yapan Işıl Çağlar, hasta çocukların anneleriyle stresle mücadele edebilmelmeri için nefes çalışması yaptıklarını belirterek, Çocuklarımız dışarıyla çok fazla ilişki kuramadıkları için onlara zarar vermeyecek malzemelerle el işleri yapıp onları sergiliyorduk. Daha sonra tüm hastaneye yayılmaya başladı çalışmalar. Özellikle yeni yıl ve bayram gibi özel günlerde dışarıda okullarda okuyan çocuklarla buradaki çocukları bir araya getirmek için bir takım çalışmalar yapıyoruz. Anneler de bizimle beraber görev alıyorlar. Gönüllü arkadaşlarımızla her hafta çocuklar için masal günü, müzik gösterileri yapmaya çalışıyoruz. Görünürde 20 kişilik aktif gönüllü üyemiz var fakat 150 - 200 kişiye yakın destekçimiz var diye konuştu.