(Görüntülü) Çocuk mehteran takımı gönülleri fethediyor

Cemil SEVAL/MANİSA, () - MANİSA'da Mehmet Suphi Egemen İlkokulu 3'üncü sınıf öğrencilerinin oluşturduğu 21 kişilik mehteran takımı, büyük ilgi görüyor.



'Şehzadeler şehri' olarak bilinen Manisa'daki Mehmet Suphi Egemen İlkokulu 3-B sınıfının 21 öğrencisi, 3 yıl önce Yunusemre İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü müzik öğretmeni Serhat Hepsoylu öncülüğünde, bando takımı kurdu. Ardından bunu ritim takımına dönüştürdü. Geçen yıl ise öğrenciler, çıtayı daha da yükseltip, mehteran takımı oluşturdu. Hepsoylu'dan hafta sonları 2'şer saatlik eğitim alan öğrenciler, Ey Şanlı Ordu, Hücum, Sancak, Çanakkale, Diriliş ve Ceddin Deden Marşları'nı çalmayı öğrendi. Kösçü, zilci, nakkareci, çevgenci, çorbacıbaşı, beyaz, yeşil ve kırmızı sancak tutan öğrencilerden oluşan 21 kişilik mehteran takımının kıyafet ve kullandıkları müzik aletleri de Yunusemre Belediyesi'nin desteği ile alındı. Repertuvarlarındaki 6 marş ile 25 dakika boyunca konser verebilen öğrencilerden oluşan mehteran takımı, Manisa Valiliği'nin bazı programlarında ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 28 Mayıs 2018 tarihinde, Akhisar Stadı'nda yaptığı mitingi için ilçeye gelişindeki karşılama töreninde hünerlerini ortaya koydu.



'HEDEFİMİZ YURT DIŞINDA KONSER VERMEK'



Mehmet Suphi Egemen İlkokulu Müdürü Evra Seda Satan, öğrencilerden oluşan mehteran takımının kuruluşu hikayesini anlatıp, "Başlangıç olarak yoğurt kaplarından, zillerden, oyuncaklardan hatta paspas sopalarından bir mehteran takımı oluşturduk. Buradaki en büyük hedefimiz imkansızlıkları imkanlı hale çevirmekti. Burada bize Yunusemre Belediyesi destek oldu. Onların destekleriyle de bugünkü duruma geldik. Provalarımızı yaptık, daha sonra da birçok programa konuk olduk. Şimdi ise aranan gruplar arasına girdik. Programlara yetişemez olduk. Sıradaki hedefimiz ise, bir projeyle mehterimizi yurt dışında da tanıtmak. Hayallerimiz bu doğrultuda. Ancak, bu büyük hayamizi bir gün gerçekleştireceğiz" dedi.



Yunusemre ilçe Halk Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı müzik öğretmeni Serhat Hepsoylu, "Türkiye'nin sayılı çocuk mehteran takımlarından birini kurduk. Buradaki amacımız çocuklarımıza atalarından kalan gelenek ve görenekleri, mehteran müziklerini öğretmek, bu kültürü onlara aşılamaktı. Çocukların ilgisi çok güzeldi. Her dersi sabırsızlıkla beklediklerini bilirim. Dersleri bittiğinde biraz daha fazla kalıp, çalmaya devam etmek istiyorlardı. Tüm bunların sonucu olarak bugün ortaya böyle bir mehteran takımı çıktı. Konser verebilir hale geldik" diye konuştu.



Mehteran takımındaki öğrencilerden Ali Eren ise "Diğer tüm arkadaşlarım gibi ben de mehteran takımında olmaktan gurur duyuyorum. Mehteran takımında ise nakkare çalıyorum" dedi. Mehteran takımında kös çalan öğrencilerden İpek İlterli de "Kolum alçıdayken bile severek çaldım. Birçok yerde konser verdik. Mehteran takımında olmaktan çok mutluyum" dedi.





