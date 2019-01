(Görüntülü) Çocuk istismarında evlilik affına karşı çıktılar

İZMİR Kadın Platformu, yeniden tartışmaya açılan çocuklara yönelik cinsel istismar yasasına karşı tepkilerini dile getirdi. Cinsel istismar suçunda mağdur ile failin evlenmesi durumunda fail hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması veya cezanın ertelenmesine imkan veren düzenlemeyi reddeden üyeler, 'İstismarın affı olamaz' sloganlarıyla bir araya geldi.



İzmir Kadın Platformu, yakın dönemde yeniden tartışmaya açılan cinsel istismar suçunda mağdur ile failin evlenmesi durumunda fail hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması veya cezanın ertelenmesine imkan veren düzenlemeyi reddettiklerini belirtmek amacıyla Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde basın açıklaması yaptı. Teklifin yasalaşması durumunda, cezaevlerinde bulunan 10 bin kişinin tahliye edileceğine dikkat çeken üyeler, bu durumun yeni failler için de özendirici olacağını ifade etti. 'İstismarın affı olamaz, Yasalarınız batsın, çocuklar yaşasın, Susma haykır istismara hayır' sloganlarıyla bir araya gelen yaklaşık 30 kişilik grup, tecavüzü, erken ve zorla evlilikleri meşrulaştıracak hiçbir yasayı kabul etmediklerini açıkladı.



'AKLINIZDAN BİLE GEÇİRMEYİN'



İzmir Kadın Platformu adına basın açıklamasını yapan Nuray Öztürk, kadına ve çocuğa yönelik şiddet ve cinsel istismar vakalarının her geçen gün arttığını dile getirerek, şunları söyledi:



"Her yeni gün çocuklarımıza yönelik işlenmiş korkunç cinsel istismar vakalarıyla karşılaşıyoruz. Şimdi 2016 yılında meclis gündemine getirilen ve tepkilerimiz üzerine geri çekilen çocukların cinsel istismar suçunun faili ile evlenmesi halinde cezada indirim, cezanın ertelenmesi, hükmün açıklanmasının geri bırakılması gibi suçlu lehine hükümlerin uygulanmasını öngören düzenleme seçim öncesi yeniden tartışmaya açıldı. Medyaya 'Çocuk istismarcısına evlilik affı' başlığıyla yansıyan bazı haberlere göre teklifin yasalaşması durumunda cezaevinde bulunan 10 bin kişinin tahliye edileceği iddia ediliyor. Çocuğun cinsel istismarının evlilik yoluyla meşrulaştırılması yalnız çocuklara yönelik değil, insanlığa yönelik bir suçtur. Düzenlemenin yasalaşması, tecavüzün ve tecavüzcünün, toplum ve devlet eliyle korunmasıdır. Bu durum, çocuk istismarının ve çocuk yaşta evliliklerin sayısını arttıracaktır. Bu düzenleme ile birlikte cezaevlerinde bulunan birçok çocuk istismarcısı serbest kalacak ve bu durum yeni failler için özendirici olacaktır. Hukukun üstünlüğü ilkesine bağlı kalarak sosyal devlet politikaları ile telafi etmeli, istismara yol açan politikalardan vazgeçmelidir. Erken yaşta ve zorla evlendirme suçu, aileleri ve evlilik törenlerine katılan kamu görevlileri de dahil herkesi kapsayacak şekilde düzenlenmelidir. 18 yaşın altındaki her birey çocuktur, cinsel istismar suçunda rızası alınamaz. Çocuk istismarını meşrulaştıracak bir düzenlemeyi, yasal evlilik kılıfı uydurmayı aklınızdan bile geçirmeyin."

