(Görüntülü) Cizre'de nesli tükenmekte olan boynuzlu baykuş bulundu

ŞIRNAK’ın Cizre ilçesinde yaralı bulunan ve nesli tükenmekte olan boynuzlu baykuşu kurtarmak için vatandaşlar seferber oldu. Cizre ilçesindeki Suriye sınırında bulunan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki Rehberlik ve araştırma merkezi bahçesinde yaralı boynuzlu baykuşu görenler seferber oldu. Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürü Agit Işık ve görevliler tarafından bulunup koruma altına alınan yaralı boynuzlu baykuşun ayağındaki kırık nedeniyle uçamadığı fark edildi. Olayın, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şırnak Şube Müdürlüğü'ne bildirilmesi üzerene hayvan için veteriner gönderildi. Bu büyüklükteki bir baykuşu ilk defa gördüğünü söyleyen Agit Işık, "Baykuş tüm arkadaşlarımızla birlikte çok ilgimizi çekti. Hayvanla ilgilenmeye çalıştık ve bir o kadar da üzüldük çünkü hayvan yaralıydı. Muhtemelen çok uzak bir yerden geldi çünkü burada daha önce hiç rastlanılmayan bir baykuş türü. O yüzden biran önce tedavi edilip doğal ortamına bırakılmalı. Muhtemelen çok ürktüğü için ya da yaşadığı acıdan dolayı verdiğimiz yemi yemedi. Görünümü çok ürkütücü olmasına rağmen çok masum bir hayvandır. Kurumdaki bütün arkadaşlarımız kendisi ile bir resim çekti ve hiç birine de zarar vermedi. Hayvanın tedavi edilip koruma altına alınması için Cizre Kaymakamı Faik Arıcan, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Veteriner Hekimi ve Milli Parklar Şırnak Şube Müdür Orhan Kalay’a hayvanla ilgili bilgi ve resimleri göndererek nesli tükenmekte olan boynuzlu baykuşun biran önce tedavi edilmesi gerektiğini söyledik" dedi. Yaralı boynuzlu baykuşun Doğa Koruma ve Milli Parklar Şırnak Şube Müdürlüğü veterinerleri tarafından tedavisi yapıldıktan sonra doğal yaşamına bırakılacağı belirtildi.

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