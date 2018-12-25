(Görüntülü) Çırılçıplak yolda yürürken görüntülendi
AYDIN'ın Efeler ilçesinde 30- 35 yaşlarıindaki bir erkek, çırılçıplak yolda yürürken görüntülendi. Efeler ilçesi Mimar Sinan Mahallesi, 2235 Sokak'ta dün sabah saatlerinde, 30- 35 yaşlarında çırılçıplak bir erkek, yol kenarından...
AYDIN'ın Efeler ilçesinde 30- 35 yaşlarıindaki bir erkek, çırılçıplak yolda yürürken görüntülendi. Efeler ilçesi Mimar Sinan Mahallesi, 2235 Sokak'ta dün sabah saatlerinde, 30- 35 yaşlarında çırılçıplak bir erkek, yol kenarından yürürken görüntülendi. Yoldan geçen sürücüler, cep telefonuyla kaydettiği görüntüleri sosyal medyadan paylaştı.
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