(Görüntülü) Cinsel saldırıya uğradığı iddia edilen üniversiteli kızdan suç duyurusu

ANKARA'da üniversite öğrencisi Merve Demirel, Tutuklu ve Hükümlü Aileleri ile Dayanışma Derneği'nin (TAYAD) eyleminde gözaltına alınırken kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu ileri sürdüğü polis memuru hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

TAYAD'ın, Sakarya Caddesi'nde geçen cuma günü yaptığı eyleme destek verirken polis memurunun cinsel saldırısına uğradığı ileri sürülen Merve Demirel, avukatı Ayşegül Çağatay, CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve TBMM İnsan Hakları Komisyonu Üyesi, HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu ile birlikte Ankara Adliyesi'ne gelerek, savcılığa suç duyurusu dilekçesini verdi. Dilekçede, Sakarya Caddesi'ndeki eylem sırasında gözaltı işlemi yapan polis memurunun bilinçli bir şekilde Demirel'e cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilde. Merve Demirel gözaltına alınırken çekilen fotoğraflara da yer verilen dilekçede, "Cinsel saldırıda bulunan şüphelinin ve diğer şüphelilerin kimliğinin derhal tespitini, tespit edilemiyor ise PVSK (Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu) uyarınca teşhis işleminin yapılmasını, şüpheliler hakkında memur suçları soruşturma bürosu tarafından soruşturma açılmasını, bu soruşturma kapsamında şüphelinin, işlemiş olduğu suçun CMK (Ceza Muhakemesi Kanunu) 100'de sayılan suçlardan olduğu ve aleyhine olan delilleri karartabilme ihtimaline karşın tutuklanmasını talep ederiz" denildi.

'HALKIN ADALETİNDE YARGILANDILAR'

Adliye önünde açıklama yapan Merve Demirel, "Bizim Ankara Emniyeti'nden beklediğimiz açıklama şuydu; Evet biz gerekli işlemi yapacağız. Ancak utançlarına bir utanç daha eklediler. Bunu da benim üzerimden çıkarmaya çalışıyorlar. Aslında biz durumumuzu halka ifade ettik, onlar da savunmasını halka yaptılar. En güzeli bu oldu. Halkın adaletinde yargılandılar ve halk suçlayacağı kişiyi suçladı ve onları mahkum etti aslında. Biz burada yargısal hakkımızı kullanacağız; ama halkın gözünde bizim haklılığımız ortaya çıktı. Hep dediğimiz gibi insanlık onurumuzla işkenceyi yendik" dedi.

Demirel, babasının FETÖ/PDY üyesi olduğu yönündeki iddialar için de, "Kendisinin hiçbir şekilde yargılanma süreci yoktur. Sadece görevinden ihraç edilmiş ve Adalet Komisyonu'na mağduriyetini belirten bir dilekçe vermiştir. Mesele bu kadardır. Ne gözaltına alınmış ne de tutuklanmıştır" diye konuştu.

'SORU ÖNERGESİ VERDİK'

CHP'li Sezgin Tanrıkulu da "Pazar günü fotoğrafı görünce gerçekten benim kanım dondu. Yani taciz ancak bu şekilde belgelenebilirdi. Merve kardeşimiz çok açık yüreklilikle bunu ortaya çıkardı. Kimliğini saklamadı, yüzünü saklamadı. Çünkü bu kendisinin ayıbı değil, bunu yapanların ayıbı, aynı zamanda topluma karşı işledikleri suç. Biz burada olacağız ve tacize karşı mücadele etmeye devam edeceğiz" dedi.

Tanrıkulu, konu ile ilgili TBMM'ye soru önergesi verdiklerini belirterek, "Bunu mutlaka genel kurulda konuşacağız. Ben özellikle AK Parti'li kadın milletvekillerini bir şey söylemeye davet ediyorum" ifadelerini kullandı.



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