(Görüntülü) Cinnet getiren öğretmen evindeki eşyaları balkondan aşağı böyle attı (Ekiyle yeniden)

(Görüntülü) Cinnet getiren öğretmen evindeki eşyaları balkondan aşağı böyle attı (Ekiyle yeniden)

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