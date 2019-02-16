(Görüntülü) Çinli gelin, Bingöl'de tesis kurdu

RUSYA’nın başkenti Moskova’da üniversitede okurken, Bingöllü Aydın Sarı (48) ile tanışarak evlenen Çinli Ying Sarı (47), devlet desteğiyle eşiyle birlikte güneş enerjisi ve elektrik sistemleri araştırma geliştirme tesisini kurdu. Çinli Ying ile Bingöllü Aydın Sarı, 24 yıl önce Moskova Devlet Sosyoloji Üniversitesi'nde tanıştı. Gazetecilik bölümünde olan Ying ile psikoloji bölümünde öğrenim gören Aydın Sarı, 1996'da evlendi. Evlendikten sonra Bingöl'e yerleşen Yign, burada 2 çocuk dünyaya getirdi. Sarı çifti, çocuklarının büyümeleri ile beraber hayallerini gerçekleştirmek için Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'na (KOSGEB) güneş enerjisi ve elektrik sistemleri araştırma geliştirme projesiyle başvurmalarıyla 50 bin lira hibe desteği sunuldu. 'ÇİN'DE BU SICAKLIK YOKTU' Eşi Aydın Sarı ile tanıştıklarında elektrik ve güneş enerjisi üzerine çalışmalar yaptıklarını anlatan Ying Sarı, hayallerini çocuklarının büyümesinden sonra gerçekleştirdiğini söyledi. KOSGEB'ten aldıkları destekle Sarı Nokta adını verdikleri AR-GE'nin 4 aydır faaliyette olduğunu ifade eden Sarı, "KOSGEB desteği ile bu tesisi açtık. Eşim ile tanıştığımızda elektrik ve güneş enerjisi üzerine çalışmalar yapıyordu. Daha önce vaktimizi çocuklarımız için harcıyorduk. Şimdi çocuklarımız büyüdü. Hem boş kalmayalım, hem de hayallerimizi gerçekleştirelim diye bu işe girdik. Bingöl'de bana çok sıcak davranıyorlar. Çin’de bu sıcaklık yoktu. Orada herkes kendi işinde koşuşturuyorlar. Türkçe'yi çabuk öğrendim" dedi. 'ÜRÜN VE FİKİRLERİMİZİ BURADA GELİŞTİRİYORUZ' Kurdukları tesiste projelerini geliştirdiklerini söyleyen Aydın Sarı, eşiyle ile birlikte yeni projeler de hazırladıklarını belirtti. Sarı, "Daha önceden güneş enerjisi panelleri üzerinden çalışmalarımız vardı. İlk defa KOSGEB desteği ile yer açtık ve fikirlerimizi burada ürünlere yansıtmaya çalışıyoruz. Bu tesisi açarken bize İş Geliştirme Merkezi'nin (İŞGEM) kapılarını açan, bize her konuda yardım ve desteğini esirgemeyen Fırat Kalkınma Ajansı Müdürü İsa Telimen’e, KOSGEB Müdürü Naci Özdemir’e teşekkür ediyoruz. Tesisi açmamız konusunda çok yardımcı oldular. Şu anda güneş takip sistemi projemiz var. Onu hayata geçirmeyi planlıyoruz. Tamamen kendi tasarımımız. Günebakan çiçeği gibi güneşi takip eden bir sistem. Mevcut benzer sistemler var ancak biz maliyeti düşürüp, her evin kendi elektriğini üretecek bir şekle getirmeye çalışıyoruz. Mevcut enerji panelleri sabit olduğu için, enerji verimliliği bayağı bir düşük. Amacımız 4 panele bir evin elektrik ihtiyacının karşılanmasıdır. Enerji depolama ve aküler üzerine de çalışmalarımız var. Onlarla da ilgileniyoruz. Mevcut akülerde şarj ve deşarj kısmında bazı sıkıntılar var, biz bunları geliştirmek istiyoruz" diye konuştu.

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