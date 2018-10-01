(Görüntülü) Çin Başkonsolosluğu önünde arbede

Enver ALAS - İbrahim MAŞE / İSTANBUL, () DOĞU Türkistanlılar, Çin'in Doğu Türkistan'ı işgalinin 69. yıl dönümü dolayısıyla Sarıyer'deki Çin'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde eylem yaptı. Basın açıklamasının ardından polis bariyerlerini aşmak isteyenler kısa süreli arbedeye neden oldu. Doğu Türkistan Teşkilatlar Birliği'ne bağlı, aralarında kadın ve çocukların da olduğu yaklaşık 2 bin kişi, saat 12.00'da Tarabya Sahilden Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu'na doğru yürüyüşe geçti. Polis, başkonsolosluğun bulunduğu Çoban Çeşme Sokağı'nı bariyerlerle kapatırken, yoğun güvenlik önlemi aldı. Uygur Türkleri, Çin aleyhine de sık sık slogan attı. Doğu Türkistan Teşkilatlar Birliği adına bir basın açıklaması yapan Hidayet Oğuzhan, 1 Ekim 1949'un Doğu Türkistanlılar'ın, Çin Devleti tarafından öz vatanlarında esaret altında yaşamak zorunda bırakıldıkları kara tarihin başlangıcı olduğunu söyledi. Oğuzhan, "Doğu Türkistan'da yaşananları yakınen takip ediyoruz. Çin devleti başta olmak üzere ülkemizdeki iş birlikçilerini de buradan uyarıyoruz. Yapılan insanlık dışı devlet terörüne derhal son verilmelidir" diye konuştu. ARBEDE YAŞANDI Basın açıklamasının ardından gruptan bazı kişilerin başkonsolosluğa yürümek istemesi gerginlik yarattı. Bariyerlerini aşmak isteyenler arbedeye neden oldu. Bazı çocuklar ezilme tehlikesi atlatırken polis eylemcileri uzaklaştırdı