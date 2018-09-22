(Görüntülü) Çiftçi aile, 40 ton otun kül oluşunu gözyaşları içinde izledi

Bedir ALTUNOK KARS, () - KARS?ta komşuları tarafından hayvanlarını beslemeleri için verilen 40 ton otu kül olan Ergül ailesi, yangını gözyaşları içinde izledi. Yangın, Arpaçay İlçesi?ne bağlı Koçköy köyünde meydana geldi. Ergül ailesi uyuduğu sırada sokak lambalarının da yanmadığını fırsat bilen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, 40 ton ot yığınını ateşe verdi. Çıkan alevler üzerine uyanan aile, ot yığınının kül oluşunu göz yaşları içinde izledi. Arpaçay itfaiyesinin arızalı olması sebebiyle Kars Belediyesi?nden istenen itfaiye aracı yaklaşık 2.5 saatte köye ulaşabildi. İtfaiye ekipleri yangının eve, ağaçlara ve diğer malzemelere sıçramaması için çevreyi kontrol altında tuttu.

Oğlu Bilgin Ergül?ün hastanede tedavi gördüğünü söyleyen Gülpaşa Ergül (75) gelini ve torunlarıyla birlikte kıt kanaat geçindiklerini söyledi. Gözyaşlarına boğulan Gülpaşa Ergül, Kime ne yaptık, kimseye zararımız yoktu. Neden otlarımızı yaktılar. Bizim suçumuz günahımız ne Düşmanımız olduğunu bilseydik sabaha kadar kapıda bekçilik yapardık. Ne bilelim ki böyle olacak. Gece saatlerinde oldu yangın, pencereden baktık ki alev çıkıyor. Otların hepsini komşular getirmişti dedi.

Koçköy Jandarması köye gelerek inceleme yaptı.