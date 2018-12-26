(Görüntülü) Çiçek sektörüne Noel ve yılbaşı dopingi

Alparslan ÇINAR- Mehmet KILIÇASLAN ANTALYA,() Orta Anadolu Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı İsmail Yılmaz, Avrupa ülkelerine Noel ve yılbaşı süslemeleri için bu yıl 9 milyon dolar değerinde 65 milyon dal çiçek gönderdiklerini söyledi. Yılmaz, kesme çiçek sektörünün 2018 yılında yüzde 20 büyüdüğünü de kaydetti. Yılbaşına sayılı günler kala Türkiye'nin kesme çiçek üretim merkezi Antalya'da çalışmalar hızını artırdı. Hristiyanların kutsal bayramı Noel ve yılbaşı süslemeleri için Avrupa'nın farklı ülkelerine çiçek gönderildi. Orta Anadolu Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı İsmail Yılmaz, bu yıl beklentilerin üzerinde ihracat rakamına ulaştıklarını ve sektörün rahat bir nefes aldığını belirtti. Avrupa ülkelerine 65 milyon dal çiçek gönderdiklerini aktaran Yılmaz, Avrupa'ya 9 milyon dolar değerinde yaklaşık 65 milyon dal çiçek gönderdik. Bu yıl geçen yıla oranla yüzde 20'lik artıştayız. Krize rağmen büyüme kaydettik. Sektörümüz için çok sevindirici bir durum. Son 5 yıldır hep yüzde 20'lik büyümelerle geliyoruz. Üretimin ne kadar önemli olduğunu bugün bir kere daha görmüş olduk dedi. DEV TESİS İÇİN ARAZİ TALEBİ Avrupa ülkeleri arasında ilk sırayı her yıl olduğu gibi Hollanda'nın aldığını söyleyen Yılmaz, sırasıyla Özbekistan İngiltere, Almanya ve Azerbaycan'a ihracat yaptıklarını kaydetti. Daha çok üretim yapmak ve Türkiye'ye döviz kazandırmak için araziye ihtiyaçları olduğunu belirten Yılmaz, devlet yetkililerinden destek beklediklerini söyledi. Özellikle atıl vaziyetteki alanları değerlendirip dev tesis kurulabileceğini vurgulayan İsmail Yılmaz, Üretim yapmamız için arazi tahsisi şart. Kamunun elinde olan ve atıl olarak bekleyen alanlara talibiz. Bize tahsis edilirse buralarda kuracağımız seralarla, tesislerle üretim artacaktır. Sektör için olumlu işler yapmak üzere ilk etapta 2 bin dönümlük arazi gerekiyor diye konuştu.