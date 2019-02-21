(Görüntülü) CHP’Lİ SUAT NEZİR’İN ANNESİ NURİYE NEZİR AĞLAYARAK PARTİYE TEPKİ GÖSTERDİ

İZMİR’in Buca ilçesinde, belediye başkan adaylığı geri çekilen Suat Nezir’in annesi Nuriye Nezir (65), yaşanan süreçten dolayı gözyaşlarına hakim olamadı. Nezir, "50 yıldır CHP’liyim. Ailem de CHP’li. Suat’a çok kötü şey yaptılar, çok kırdılar. Artık CHP’li değilim" dedi. CHP İzmir İl Başkanlığı’ndaki televizyonu yumruklayan Tayfun Ozan da, yaptığından dolayı pişman olmadığını söyledi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmek üzere Ankara’ya giden Suat Nezir ise görüşme yapamadan geri döndü.





CHP’nin, İzmir’in Buca ilçesinde belediye başkan adayı olarak açıkladığı Suat Nezir’i geri çekerek yerine Erhan Kılıç’ı aday göstermesinin ardından başlayan gerginlik, gün boyu devam etti. Suat Nezir’in Buca’daki seçim ofisinde bulunan partililer, yaşananlara tepki gösterdi. Nezir’in annesi Nuriye Nezir de, olaylar karşısında gözyaşlarına hakim olamayarak, “50 yıldır CHP’liyim. Ailem de CHP’li. Ama bize bunu yaptılar ya artık CHP’li olmayacağım. Suat’a çok kötü şey yaptılar, çok kırdılar. Bizi küstürdüler. Bu çocuğu harcadılar” dedi. Gün içerisinde CHP İzmir İl Başkanlığı’na gelerek değişen listeye tepki gösteren ve il binasındaki televizyonu yumruklayarak kıran Tayfun Ozan (23) da, yaptığından pişmanlık duymadığını ifade ederek, şöyle dedi: “O anki ruh halimde dolayı yumrukladım. Haklı bir tepkiydi, yaptığım hareketten dolayı pişman değilim. Partim için her şeyi yaparım. Partiyi yönetenler yanlış yapıyor. Bu parti Mustafa Kemal Atatürk’ün partisidir, 2-3 çapulcunun partisi değildir."





‘PARTİDEN İSTİFA EDECEĞİM’





Partisi için gece gündüz çalıştığını ve aç kaldığı zamanları bile olduğunu söyleyen Tayfun Ozan, “Biz bugün kendi evimize (CHP İzmir İl Başkanlığı) polisler olduğu için rahatça giremedik. Son dakikada neden aday değişti” diye sordu. Partiden ihraç edileceğini de ileri süren Ozan, “Beni muhtemelen ihraç edecekler ama onlar ihraç etmeden ben partiden istifa edeceğim. Çünkü partide gençlere değer verilmediğini gördüm” diye konuştu. CHP Buca İlçe Örgütü eski yönetici Atilla Duruk ise şunları söyledi: “Burada yaşanan bir kaos var. Bizim parti geleneğimizde kesinlikle böyle şeyler yaşanmaz. Listenin verilmesine bir saat kala adayın değiştirilmesi, CHP’nin etik değerlerine tamamen aykırı. Burada yaşanan kaosun sorumluları mevcut ilçe ve il başkanıdır. Buca ilçe halkı mağdur edilemez. Eğer partimizde aday gösterilen Suat Nezir’in hukuki olarak bir sorunu varsa, bu açıkça söylenmeli. Böyle bir sorun yoksa geri çekilmesinin gerekçesi partimiz tarafından açıklanmadı. Biz bu durumdan dolayı çok rahatsızız. AKP’ye kendi elimizle ilçeyi teslim etmek üzereyiz."





‘LİSTEYİ DEĞİŞTİRDİLER’





CHP Buca Kadın Kolları Yönetiminde bulunan Fatoş Başpınar da, “Görevimden istifa edeceğim. Biz bu yola bu insanın dürüstlüğünden dolayı çıktık. Yeri geldi zeytin ekmek yedik. Herkes yüreğini ortaya koydu. Biz para ile değil gönülle yola çıktık. İki çocuk annesiyim ve çocuklarımı göremiyorum. Ama pişman değilim” diye konuştu. Suat Nezir’in adaylığının geri çekilmesine tepki gösteren Başpınar, “İki saat içerisinde Murat Bakan, Tuncay Özkan, Deniz Yücel tarafından onurlu bir aday, onursuz bir şekilde çekildi. Bunu kabul etmiyoruz. Annesini ve çocuğunu ağlatanları, ilahi adalete havale ediyorum. Bu saatten sonra partililer eğer Buca’yı seviyorlarsa, o broşürleri ellerine alarak alanlara inmezler" dedi. Öte yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmek üzere Ankara’ya giden ancak istediği görüşmeyi yapamayan Suat Nezir, İzmir’e döndü. Nezir, yarın (Perşembe) saat 11.30’da seçim ofisinde açıklamaya yapacağını söyledi.