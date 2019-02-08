(Görüntülü) CHP'nin 18 yaşındaki başkan adayı Hilal Ülkü Türedi Akıl yaşta değil, baştadır

CHP'nin en genç belediye başkan adayı olan 18 yaşındaki Hilal Ülkü Türedi, ülkücü bir ailenin çocuğu olduğunu, Cumhuriyet ilke ve inkılaplarına bağlı kalarak, Cumhuriyeti korumak adına aday olduğunu söyledi. Yaşı nedeniyle eleştiriler aldığını ifade eden Türedi, Yaşım itibariyle beni tecrübesiz görenler olabiliyor ama akıl yaşta değil baştadır. Gençlerimizin yapamayacağı hiçbir şey yok. Yetenekli olduğumu başarılı olacağımı düşünüyorum dedi.

Aralık ayında İYİ Parti'den Taşkent Belediye başkanlığı için aday adayı olan Hilal Ülkü Türedi, 'Millet İttifakı' ile CHP'nin başkan adayı gösterildi. Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun memleketi Taşkent'in eskiden belde statüsünde olan Bolay Mahallesi'nde oturan Türedi, çiftçi bir ailenin çocuğu. 2 ağabeyi ve bir kız kardeşi bulunan Türedi, geçen yıl Taşkent Çok Programlı Anadolu Lisesi'nden mezun oldu. Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nü kazanan Türedi, kaydını dondurup, okula gitmedi. 3 ay önce İYİ Parti ile siyasete atılan Türedi, 7 bin 500 nüfuslu Taşkent ilçesinden belediye başkan adayı oldu.

'KADINLARDAN İYİ TEPKİLER ALIYORUM'

Taşkent'teki yaklaşık 6 bin seçmenin oylarına talip olduğunu belirten Hilal Ülkü Türedi, şunları söyledi

Ben bu yola CHP'ye gönül vererek çıktım. Cumhuriyet ilke ve inkılaplarına bağlı kalarak, Cumhuriyeti korumak için elimden geleni yapacağım. İnşallah da seçimi kazanacağımı düşünüyorum. Özellikle kadınlardan çok iyi tepkiler alıyorum. Yaşım itibariyle beni tecrübesiz görenler olabiliyor ama akıl yaşta değil, baştadır. Gençlerimizin yapamayacağı hiçbir şey yok. Yetenekli olduğumu, başarılı olacağımı düşünüyorum.

'ÇİFTÇİ BİR AİLENİN KIZIYIM'

Çiftçi bir ailenin kızı olduğunu hatırlatan Türedi, Bu bölge çiftçilikle uğraşıyor. Ben de çiftçi bir ailenin kızıyım. Atatürk ilke ve inkılaplarını en iyi şekilde temsil edeceğim. Daha önce İYİ Parti'den aday adayı oldum. CHP ile İYİ Parti ittifakı dolayısıyla da, Taşkent'ten CHP'nin belediye başkan adayı olarak gösterildim. Genç yaşıma rağmen CHP'ye gönül vererek, çalışmak istedim. Atatürkçü, laik ve Müslüman bir genç kızım. Atatürk ilkelerine bağlı kalarak Cumhuriyeti korumak için, bu partiye gönül verdim. Gücüm yettiği kadar da çalışacağım diye konuştu.

'GENÇLERE VE KADINLARA İSTİHDAM SAĞLAMAK İSTİYORUM'

İlçenin ihtiyaçlarını bildiğini, bu yönde projeler üreteceğini ifade eden Türedi sözlerini şöyle sürdürdü

'Buradaki insanların geliri kirazcılığa dayalıdır. Bahçeciliğe önem vereceğiz. Kooperatifler kuracağız, malımızı değerlendireceğiz. Genç, yetenekli 18 yaşında belediye başkan adayıyım. Seçildiğim takdirde, ilk işim sokak hayvanlarına barınak yaptırmak. Dilsiz masum hayvanların, soğuklarda sokakta olmasını istemiyorum. En büyük hedefim Taşkent, Alanya arasındaki Bolay Yaylası'na kayak merkezi yapmak. Gençlerimize spor salonları yaptırmak istiyorum. Her köye bir misafirhane yaptırmayı düşünüyorum. Tekstil atölyeleri kurmayı planlıyorum. Gençlerimize ve kadınlarımıza istihdam sağlamak istiyorum. Bölgenin diğer geçim kaynağı hayvancılıktır. Hayvancılığı geliştirmek için elimden gelen her şeyi yapmak istiyorum. Olumlu tepkiler alıyorum, gençlere örnek olduğumu düşünüyorum. İnşallah gençler de böyle bir şeye cesaretlenir.

Seçim çalışmalarına başlayan Türedi, seçmenleri ziyaret edip, oy istedi.