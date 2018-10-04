(Görüntülü) CHP'liler Tunceli'de 2 bin kişiye aşure dağıttı

CHP Tunceli İl Başkanlığı'nca, Muharrem ayı nedeniyle kent merkezinde 2 bin kişiye aşure dağıttı. Muharrem ayı nedeniyle CHP Tunceli İl Başkanlığı tarafından aşure dağıtım etkinliği düzenlendi. Kazanlarda kaynatılan aşure, kent merkezinde, Alevi dedesinin okuduğu dualardan sonra halka dağıtıldı. 2 bin kişiye dağıtılan aşure etkinliğinde zaman zaman izdihamın yaşanmasına neden oldu.

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