(Görüntülü) CHP lideri Kılıçdaroğlu, Hacı Bektaş Veli'yi Anma etkinliklerine katıldı - 2

(Görüntülü) CHP lideri Kılıçdaroğlu, Hacı Bektaş Veli'yi Anma etkinliklerine katıldı - 2

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