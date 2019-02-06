(Görüntülü) CHP'li Soyer Her partiyi ziyaret edeceğim

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer, partisinin İzmir İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Tüm partileri ziyaret edeceğini söyleyen Soyer, babası Nurettin Soyer'in 12 Eylül döneminde açılan MHP ve Ülkücü Kuruluşlar Davasının savcısı olması nedeniyle gelen tepkilere yanıt verdi. Soyer, İzmir'in gündeminde bu meseleler yok. İzmir'in gündemi Türkiye'nin gündemine bu meseleleri getirmek asıl gündemden insanları uzaklaştırmak içindir dedi.

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer'in partisinin İl Başkanlığı'nı ziyaretine partililer de katıldı. CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, ziyaretten duydukları mutluluğu dile getirerek, Eğitimiyle, geçmişiyle, vizyonuyla, Seferihisar'da yaptıklarıyla, başarılarıyla Tunç Soyer ismi şimdiden İzmir'e çok yakıştı. İzmir'de bir heyecan rüzgarı yarattı dedi. Soyer, seçim kampanyasının merkezinin il başkanlığı olacağını, süreci birlikte yürüteceklerini, canla başla çalışacaklarını belirterek, şöyle dedi

Kısa sürede büyük bir umut dalgasının doğmakta olduğunu görüyoruz. İnsanlarımız yepyeni ufuklar için heyecan taşıyorlar. İzmir, Türkiye'yi değiştirecek bu değişim bugünden itibaren başlayacak. Gerçekten İzmir'in dağlarında çiçekler açacak. Türkiye mis gibi kokacak. İzmirlilerin gurur duyacağı tabloyu da el birliğiyle yaratacağız. 30 artı 1 hedefi için gereğini yapacağız. Katı atık bertaraf tesisi, ulaşımla ilgili sorunlar. Her biri birbirinden önemli sorunlar ama ana başlıklarımız böyle. Nereden başlarım bilmiyorum ama ilk yapacağım işlerden biri Akdeniz Kentler Birliği'ne mektubu göndermek olacak.

Tunç Soyer, babası Nurettin Soyer'in 12 Eylül döneminde açılan MHP ve Ülkücü Kuruluşlar Davasının savcısı olması nedeniyle gelen tepkilere yanıt verirken, şunları söyledi

Babamla ilgili şu kadarını söyleyeyim; İzmir'in gündeminde bu meseleler yok. İzmir'in gündemine Türkiye'nin gündemine bu meseleleri getirmek asıl gündemden insanları uzaklaştırmak içindir. Seçime gidiyoruz. Adayların anlattıklarının, vizyonlarını ölçülmesi yerine adeta bu gerçek reel gündemden uzaklaştırmak için siyasi kutuplaşmalı kampanya yürütmek isteniyor. Bu konuşmaların artık haksızlık olduğunu düşünüyorum. Türkiye büyük ekonomik krizin arifesinde büyük buz dağı üzerimize geliyor. Döviz dalgalanmalarıyla ilgileniyoruz. Aşağıdaki büyük kütle bir 8 yıl sürecek ekonomik sıkıntıya taşıyacak. Öyle görünüyor. O kadar büyük ekonomik krizle karşı karşıyayız ki neredeyle yarı yarıya yoksullaşacağız. Krizle yüzleşmekte olan ülkenin çok daha büyük kucaklaşmaya ihtiyacı var. Kutuplaşma ayrışma yabancılaşma süreçlerinin hepsini geride bırakmak zorunda. İzmir'de bir ortak gelecek ütopyayı hayata geçirmeye çalışacağız.

Tunç Soyer, seçimde ayrıca HDP ve İYİ Parti'nin yanı sıra AK Parti ve MHP'yi de ziyaret edeceğini belirterek, Yerel yöneticiler seçildikten sonra parti rozetlerini bir tarafa bırakır. Herkesi kucaklar. Bir parkta lamba yanmıyorsa o lambanın etrafında oturanların siyasi görüşü ilgilendirmez yerel yöneticiyi dedi. Tunç Soyer ayrıca kendisine daha önce olumsuz yanıt veren Nihat Zeybekci'ye yemek teklifinin de baki olduğunu ifade etti.