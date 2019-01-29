(Görüntülü) CHP İzmir adayı Tunç Soyer, Başkan Kocaoğlu'nu ziyaret etti

Umut KARAKOYUN-Mücahit BEKTAŞ İZMİR, () CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer ve eşi Neptün Soyer, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nu makamında ziyaret etti. Kocaoğlu, Soyer'in seçim çalışmasına her türlü desteği vereceklerini söyledi. Soyer de, Kocaoğlu'na, Size çok ihtiyacımız var dedi. CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer, eşi Neptün Soyer ile birlikte, Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nu makamında ziyaret etti. Kocaoğlu, konuklarını kapıda karşıladı. Soyer çiftini makamında ağırlayan Başkan Aziz Kocaoğlu, hep birlikte çalışıp başaracaklarını söyledi. Bütün hedeflerinin İzmir'de CHP'nin iktidarını sürdürmek, daha fazla ilçe almak olduğunu aktaran Kocaoğlu, Umuyorum, 2014'teki gibi olmaz dedi. Kocaoğlu, Hepimize düşen görev harç olup bütün örgütü harekete geçirmek. Hedefe kilitleyip, bu iki ayı çok iyi değerlendirerek, ne yapabileceksek, elimizden ne geliyorsa, gücümüz neye yetiyorsa, hem partililik görevi hem de vicdani sorumluluk ile çalışmamız gerekiyor diye konuştu. Kocaoğlu, bundan sonraki süreçte de CHP için çalışacağını ifade ederek, Tabii ki bizim ne bir yere gitmemiz söz konusu ne de başka bir yerden aday olmamız söz konusu. Biz partimize yıllardan beri, belediye başkan adayı olsak da olmazsak da çalıştık. CHP'nin bir neferi olarak nasıl çalıştıysak, bundan sonra da öyle çalışacağız. Tunç beyin seçim çalışmasına her türlü desteği vereceğiz. CHP'nin başarısı için her türlü fedakarlığı yapmaya hazırız. Bundan gayrısı düşünülemez dedi. 'SİZE ÇOK İHTİYACIMIZ VAR' Kocaoğlu'nun verdiği hizmetlere değinen Tunç Soyer de, Sizsiz bu iş olmaz. 15 yıldır verdiğiniz emeklerle yola çıkarak ileriye gitmeye çalışacağız. Şimdiye kadar demokrasinin en güzel örneklerini verdi İzmir. Bundan sonra son 2 ayda, tüm gücümüzle İzmir'in oy potansiyelini daha artıracak çalışmalar yapacağız. Size çok ihtiyacımız var bu kampanya sürecinde dedi. Soyer, AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci'yi Kemeraltı'nda yemek yemeye davet edeceğini de söyleyerek, Bugün arayacağım daveti yapacağım o zaman cevabı hep beraber duyarız dedi. Aziz Kocaoğlu'nun eşi Türkegül Kocaoğlu ise yeğeninin ameliyatı nedeniyle, ziyarete katılamadı.