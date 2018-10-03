(Görüntülü)CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Çanakkale’de

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çanakkale'de, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü nedeniyle, yaşam merkezinde yaşlıları ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, daha sonra kreşte çocuklarla bir araya geldi. Çanakkale'ye bir dizi ziyaret ve açılışa katılmak üzere özel uçakla gelen CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, havalimanından partililer tarafından karşılandı. Kılıçdaroğlu, buradan Çanakkale Belediyesi Altın Yıllar Yaşam Merkezi'ne geçti. 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü nedeniyle merkezde kalan yaşlılarla bir araya gelen Kılıçdaroğlu'na, merkez sakinlerinden Fatma Soy (45), torununa götürmesi için el yapımı oyuncak hediye etti. Hediyeyi alan Kılıçdaroğlu, Fatma Soy’a teşekkür etti. Kılıçdaroğlu'na ziyarette, CHP Genel Başkan Yardımcıları Seyit Torun, Muharrem Erkek, CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Serdar Soydan, CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, Çanakkale Belediye Başkanı CHP’li Ülgür Gökhan, CHP’il belediye başkanları, CHP İl Başkanı İsmet Güneşhan, ilçe başkanları ve partililer eşlik etti. Merkez yetkililerinden bilgi alan Kılıçdaroğlu’nun ziyareti daha sonra basına kapalı devam etti. Buradaki ziyaretini tamamlayan Kemal Kılıçdaroğlu, ardından Çanakkale Belediyesi Ata’m Kreş ve Çocuk Merkezi'ne geçti. Kreş girişinde çiçeklerle karşılanan Kılıçdaroğlu, çocukları sevdi. Bu sırada Kılıçdaroğlu'nun kucağına aldığı 3 yaşındaki Hira Gökdemir ağlamaya başladı. Minik Hira, görevliler tarafından alındı. Basına kapalı devam eden ziyaretin ardından Kılıçdaroğlu, Biga ilçesine geçecek.

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