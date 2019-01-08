(Görüntülü) Ceyhan'da taşkın; 200 bin dekar tarım arazisi su altında

ADANA'nın Ceyhan ilçesinde aşırı yağışlar nedeniyle Ceyhan Nehri ve drenaj kanallarının taşması sonucu 200 bin dekar tarım arazisi su altında kaldı. Kent genelinde birkaç gündür devam eden sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Ceyhan ilçesindeki Ceyhan Nehri ile çevredeki drenaj kanalları yoğun yağış nedeniyle taştı. Nehir çevresindeki 30 mahallede bulunan 200 bin tarım arazisi su altında kaldı. Buğday, soğan, yem bitkisi ve narenciye ağaçlarının olduğu arazilerdeki ürünler kullanılamaz hale geldi. Yağışın devam etmesi nedeniyle İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün zarar tespit çalışmalarının aksadığı bildirildi. Çiftçiler, milyonlarca lira zararın bulunduğu bölgenin afet alanı olarak tanımlanmasını ve devlete olan borçlarının ertelenmesini istedi. Sağanağın önümüzdeki birkaç gün daha devam edeceği, yağmur durduktan sonra pompalarla boşaltım işlemlerine başlanacağı bildirildi.

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