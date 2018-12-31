(Görüntülü) Çevrecilerden 'Kızılırmak Deltası avcılığa kapatılsın' talebi

SAMSUN'da geçen 6 Aralık'ta, Kızılırmak Deltası Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda yaklaşık 50 yaban ördeğinin kaçak avcılar tarafından öldürülmesine tepki gösteren çevreciler, bölgenin tamamının avcılığa kapatılmasını istedi.Tarım ve Orman Bakanlığı 11'inci Bölge Müdürlüğü ekipleri geçen 6 Aralık'ta, Kızılırmak Deltası Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'ndan gelen tüfek sesleri üzerine belirlenen bölgeye gitti. Yüzlerinde kar maskesi bulunan kaçak avcılar ekipleri görünce kaçtı. Kaçak avcıların, bölgede yaklaşık 50 yaban ördeğini öldürdüğü belirlendi. Kaçak avcılara baskın anına ilişkin cep telefonuyla kaydedilen görüntüler, sosyal medyada paylaşıldı. Görüntüleri izleyenler kaçak avcılara büyük tepki gösterdi. Bölgeden kaçan kaçak avcıların yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.'TAMAMI AVCILIĞA KAPATILSIN'Samsun Çevre Platformu Sözcüsü Mehmet Özdağ, görüntüleri izlediğinde kahrolduğunu belirterek, "Burası korunması gereken bir alan. Buranın 19 Mayıs ilçesi girişinde bir güvenlik var ama Doğanca tarafı kısmında bir sıkıntı var. Burası 56 dönüm büyüklüğünde bir alan. Buranın 26 bin dönümlük kısmında av yasak, geri kalanında serbest. Ancak bu alan sürekliliği olan bir bölge. Kuş için, yaban hayatı için orada fiziki bir engel yok ki. Kızılırmak Deltası burası. Yaban hayvanı bilmez, oranın neresinde av serbest, neresinde değil, böyle bir şey olabilir mi? Bu bölge sürekliliği ve kendi içerisinde bütünselliği olan bir alan. Eğer burası UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne kalıcı olarak alınacaksa, dünyada belli sayılı alanlar içerisine girecekse her ne olursa olsun avcılığın bu 56 dönümlük alanını tamamında yasaklanması gerekiyor. Drone kullanılarak trafikte sürücülere cezalar yazılabiliyorken görüş alanını müsait olduğu bir alanda nasıl olur da birkaç tane avcı tespit edilemez? Bu insanlar silah sıkıyorlar. Bu silahın sesi kaç yüz metreden duyuluyor" dedi.Fahri av müfettişi ve fotoğrafçı Hasan Aktürk ise son 6-7 aydır kuş fotoğrafçılarının Kızılırmak Deltası'na girişte sorun yaşadıklarını belirterek, "Oraya gittiğimizde avcıları görüyorduk. Onlar da bizim fotoğraflarını çekip, ihbar edeceğimizi düşünüp, kaçıyorlardı. Bizim buraya giremememiz avcıların daha rahat dolaşmasını sağladı" diye konuştu.356 KUŞ TÜRÜ YAŞIYORSamsun'da 356 kuş türünün yaşadığı, 56 bin hektarlık Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nin korunması için bölge geçen Temmuz ayında araç girişine kapatıldı. 5 bin 174 hektarlık kısmı Yaban Hayatı Geliştirme Alanı olan ve Uluslararası Ramsar Sözleşmesi kapsamında koruma altında bulunan deltada irili ufaklı 20 göl ile büyük bataklık ve sazlık alanlar yer alıyor. Avrupa Kuş Alanları Envanteri'ndeki en önemli 4 kriterden 3'üne sahip olan kuş cennetinde, dünyada nesli tehlike altında olan 24 kuş türünün 15'i görülüp, kayıt altına alındı. Kızılırmak Deltası, göç sırasında Karadeniz'i doğrudan aşan kuş türleri için yaşamsal önem taşıyor. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nin daimi listeye alınması için başlatılan sürecin de devam ettiği belirtildi.