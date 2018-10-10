(Görüntülü) Çevreci öğrenci sayesinde okula teknoloji sınıfı

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, ilki geçen eylül ayında düzenlenen 'Uluslararası Kültür, Sanat ve Üzüm Festivali'ne katılan iş insanı Sezgin Baran Korkmaz, yere atılan içecek kutularını toplayıp, çöp kutusuna atarken gördüğü Kübra Çoban'a verdiği sözü tuttu. Korkmaz, Kübra'nın öğrencisi olduğu Alaşehir Ortaokulu'nun öğretmenler odasını yeniledi, bilim ve teknoloji sınıfı oluşturulmasını sağladı. Bilim ve teknoloji sınıfı törenle açıldı.



Alaşehir 1'inci Uluslararası Kültür, Sanat ve Üzüm Festivali etkinliklerinin son günü olan geçen 5 Eylül'de, Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda Ece Seçkin konseri düzenlendi. Binlerce Alaşehirli'nin izlediği konser sırasında Alaşehir Ortaokulu 5'inci sınıf öğrencisi Kübra Çoban'ın yere atılan içecek kutularını tek tek toplayıp, çöp kutusuna atması, izleyenler arasında bulunan eğitim gönüllüsü iş insanı Sezgin Baran Korkmaz'ın dikkatini çekti. Korkmaz, Çoban'ın bu örnek davranışından çok etkilendi. Yanındaki ablası Tuğba Çoban'dan adını öğrenen Korkmaz, Kübra Çoban'ı sahneye çağırdı. Bilgisayar alması ve okul ihtiyaçlarını karşılaması için Çoban'a zarf içinde para veren Korkmaz, küçük kızın okuduğu okula da onun adını taşıyacak bilim ve teknoloji sınıfı yaptırıp, kendisini yetiştiren öğretmenlerin odasını ise yenileme sözü verdi.



İş insanı Baran sözünü tuttu, yönetim kurulu başkanı olduğu vakıf aracılığıyla okula gönderdiği yeni masa ve sandalyeler, öğretmer odasına yerleştirildi, klima ise konferans salonuna takıldı. Kübra Çoban'ın adına açılan bilim ve teknoloji sınıfına ise iş insanı Baran tarafından gönderilen 5 bilgisayar konuldu.



Teknoloji sınıfının açılışı için düzenlenen törene katılan MHP'li Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak, "Alaşehir Üzüm Festivali etkinliklerinde bizleri yalnız bırakmayan arkadaşım, dostum Türkiye genelinde özellikle eğitim alanında yardımlarını esirgemeyen işadamı Sezgin Baran Korkmaz, festival alanında, herkes eğlenip coşarken, yerde bulunan çöpleri toplayan Kübra Çoban kızımıza dikkat etmiş. Kızımız, Sezgin Baran Korkmaz'ın dikkatini çekerek hem kendisi kazandı hem de Alaşehir'e kazandırdı. Bu güzel davranışı ile Alaşehir'in adını tüm Türkiye, hatta dünyaya duyurdu, kızımızı kutluyorum. Desteği için Korkmaz'a da teşekkür ediyorum" dedi. Uçak, öğrencilerden iş insanı Baran'a teşekkür etmelerini de istedi.



Adına teknoloji sınıf açılan öğrenci Kübra Çoban ise "Çöp topladım, okuluma teknoloji sınıfı kazandırdım, kendime de burs kazandım, çok mutluyum. Arkadaşlarıma tavsiyem, çevremizi temiz tutalım, yerlere çöp atmayalım" diye konuştu.



İş insanı Sezgin Baran Korkmaz ise işlerinin yoğunluğu nedeniyle törene katılamadı.

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