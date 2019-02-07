İstanbul Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Kartal'da çöken binayla ilgili açıklama yaptı. Kurum, "Alanın geneline baktığınızda maalesef ruhsat projelerinin dışında yapılmış yapılar var. Mevcutta zemin artı 5 olan ancak yerinde zemin artı 7, 9, 10 katlı binalar mevcut" dedi. Bakan Kurum, "Riskli gördüğümüz alanda ne kadar bina varsa o binalarla ilgili bilirkişi raporları doğrultusunda işlemler yapılacak" diye konuştu.
(Görüntülü) Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'dan Kartal'daki çökmeyle ilgili açıklama (1)
İstanbul Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Kartal'da çöken binayla ilgili açıklama yaptı. Kurum, "Alanın geneline baktığınızda maalesef ruhsat projelerinin dışında yapılmış yapılar var. Mevcutta zemin artı 5 olan ancak yerinde zemin...
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