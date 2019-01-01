(Görüntülü) Cerablus'ta terör mevzilerinden açılan taciz ateşi sonrasında ÖSO birliklerinin kontrol amaçlı devriye görüntüleri

(Görüntülü) Cerablus'ta terör mevzilerinden açılan taciz ateşi sonrasında ÖSO birliklerinin kontrol amaçlı devriye görüntüleri

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